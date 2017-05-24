اعتصام موظفات بإدارة صحية في كفر الشيخ.. والمدير: "خدوا حقكم بإيديكم"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتصم العشرات من موظفي إدارة بيلا الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، داخل ديوان الإدارة، اعتراضًا على تدخل أعضاء الشئون القانونية في عملهن، وحدوث مشادات كلامية، وخلافات سابقة بينهم، ونُقلت إحدى الموظفات منهم لمستشفى بيلا المركزى، لتعرضها لحالة إعياء شديدة.

وقالت علا محمود بكر، موظفة بالتفتيش المالى والإداري بإدارة بيلا الصحية، وإحدى المعتصمين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى": "نحن موظفون بأقسام التفتيش المالى والإداري، والتمريض، والشئون الإدارية، والأطباء، معتصمون بإدارة بيلا الصحية، احتجاجًا على تدخل عضوات بالشئون القانونية فى عملنا، وفرض أوامرهن علينا".

وأضافت: "عضوات الشئون القانونية بالإدارة، دائمات افتعال المشكلات معنا، ويخلقن العديد من المضايقات لنا، وحدثت عدة مشادات بيننا، كما تجاوزن فى حقنا كثيرًا، وذهبنا لمدير الإدارة مرارًا وتكرارًا، وشكينا له منهن، ولكن دون جدوى، وآخر شكوانا ضدهن، رد علينا المدير (خدوا حقكم بإيديكم، لذلك نحن دخلنا فى اعتصام مفتوح لحين الحصول على حقوقنا)".

من جانبه أكد الدكتور حسن القط، وكيل الإدارة الصحية ببيلا، أن هناك مشكلات بين بعض الموظفين داخل الإدارة، لذا تقدم بعض المعتصمين بمذكرة لمديرية الشئون الصحية، مخاطبين فيها وكيلة الوزارة الدكتورة لميس المعداوى، ضد عضوات بالشئون القانونية.

وأشار إلى استقباله عضو بالشئون القانونية، وعضو آخر بإدارة التفتيش المالى والإداري، بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مكلفان من وكيل الوزارة بالتحقيق في الشكوى والوقوف على حقيقتها.

وأوضح أنه فوجئ ببعض المعتصمين، يبلغونه بضرورة صدور قرار فورى بعد التحقيق في شكواهم، ضد عضوات الشئون القانونية، موضحًا أن هذا الطلب حق غير مشروع لهم، وإنما ملكًا لوكيلة الوزارة، لذلك هددوا بالاعتصام حتى نفذوه.