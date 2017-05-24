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"أوقاف الإسماعيلية": تخصيص 15 مسجدًا للاعتكاف و44 ساحة صلاة في رمضان

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مصراوي Masrawy

"أوقاف الإسماعيلية": تخصيص 15 مسجدًا للاعتكاف و44 ساحة صلاة في رمضان

05:52 م الأربعاء 24 مايو 2017

الشيخ مجدى بدران

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إنهم أنهوا الخطة الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان، من خلال تدشين قوافل دعوية بالمحافظات مع اختيار أفضل العناصر المتميزة من الأئمة، والدعاة، لنشر فضائل الأشهر المباركة وإعمال الخير والنفحات فيها.

وأشار "بدران" في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى عقد بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لإقامة محاضرات يومية خلال شهر رمضان، بإجمالي 224 محاضرة على أن تؤدي 8 محاضرات في اليوم بالمساجد الكبرى يحاضر فيها أمام وخطيب من الأوقاف وواعظ تابع للأزهر الشريف.

وأضاف "بدران" أنهم خصصوا 15 مسجدًا للاعتكاف على مستوى محافظة المحافظة، هي: "الإسماعيلي، الشيخ زايد، وأبو بكر الصديق، ونور الإسلام، والتوفيق والرحمة، والرحمن بإدارة أبو صرير ومسجد الرحمن، وشريف، والنور والكبير، القرية، أبو المعاطي، والكبير، والخلفاء الراشدين".

وتابع: "كما جرى تخصيص 44 ساحة على مستوى المحافظة، منهم 10 ساحات بإدارة الإسماعيلية، و4 ساحات بإدارة القنطرة غرب، و4 بإدارة القنطرة شرق، و10 بإدارة أبو صوير و4 ساحات بإدارة القصاصين و7ساحات بإدارة التل الكبير و5 ساحات بإدارة فايد".

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الإسماعيلية تضم 1892 مسجدًا حكوميًا و392 مسجدًا أهليًا و217 زاوية حكومية و15 زاوية أهلية.

وأوضح وكيل أوقاف الإسماعيلية، أن الأئمة والدعاة، أهل رسالة اختصهم الله سبحانه وتعالى، لتعليم المسلمين أمور دينهم ودنياهم، مشددًا على المفتشين متابعة وتهيئة المساجد والزوايا، على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين بأفضل صورة، تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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