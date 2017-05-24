بدء حفل توقيع كتاب "أحاديث برقاش" بحضور فاروق حسني وعمرو موسى

كتبت- نسمة فرج:

بدأ حفل توقيع كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" للكاتب عبد الله السناوي، الذي تنظمه "دار الشروق"، الأربعاء، بحضور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق والإعلامي محمود سعد والدكتور عمرو موسي وعدد من الشخصيات العامة والاعلامية.

يضم الكتاب المهم سلسلة من الحوارات الشيقة والعميقة امتدت لستة عشر عاما متصلة، اقترب فيها السناوى من الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل دون أى حواجز، ليكشف الكثير من الأسرار والكواليس -بعضها يُنشر لأول مرة- التى عايشها واحد من أهم وألمع الصحفيين على مدار تاريخ الصحافة العربية، خلال تجربته الثرية، التى امتدت لعقود حافظ فيها على قدرته العالية على الانفراد بأدق الأخبار، وإدهاش وإمتاع وتنوير قرائه بأعمق التحليلات.

يعد كتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" محاولة جادة للكشف عن جوانب غير معروفة عن حياة وشخص الأستاذ هيكل، استثمر فيها المؤلف قربه الاستثنائى من "الأستاذ" وإطلاعه على الكثير من الأسرار والكواليس التى كانت موضوعات لنقاش بينهما فى حوارات طويلة وممتدة.