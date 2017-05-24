"التعليم العالي": تخصيص 17 مليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية

القاهرة- (أ ش أ):

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، التقرير المقدم من الدكتور بغدادي إمام مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والذي يتضمن تخصيص مبلغ ١٧ مليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية لشراء الأجهزة والمعـدات الطبية خلال العام المالي 2016 -2017.

وذكر البيان أنه تم تخصيص نحو مليوني جنيه لمشروع المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، و5ر9 مليون جنيه لقسم الأشعة التخصصية بمستشفى جامعة عين شمس، و500 ألف جنيه لقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي ببنها، و800 ألف جنيه لكلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي.

فيما خصص مليون جنيه لمركز طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة المنصورة، ومبلغ 500 ألف جنيه لقسم طب وجراحة العيون بالمستشفي التعليمي بجامعة المنيا، ومبلغ 100 ألف جنيه لقسم القلب بكلية الطب جامعة المنوفية، ومليوني جنيه لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفي السلام جامعة الزقازيق.