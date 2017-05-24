"العليا للحج": قرار زيادة أسعار برامج حج الشركات إيجابي

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج، إن تعديل أسعار برامج الحج "للمرة الثانية" بعد مطالبة الشركات بزيادتها قرار ايجابي في الوقت الحالي، مضيفًا أن الأسعار تصل إلى أسعار قريبة من التي تم الاتفاق عليها مسبقاً خلال الاجتماعات قبل إصدار الوزارة الضوابط والأسعار.

وأضاف ترك، في تصريح لـ "مصراوي"، أن الزيادة التي أصدرها الوزير، تتراوح بين 5% و10% على الأسعار التي أعلنتها الوزارة منتصف الشهر الجارى.

ولفت عضو اللجنة العليا للحج، إلى أن اعتراض الشركات الآن على الأسعار ليس له جدوى، مضيفًا أن سعر حج الشركات أقل من الحج الذي تقدمه وزارتي الدخلية والتضامن بما يقرب 10 آلاف جنيه.

وافق يحيى راشد، وزير السياحة على تعديل أسعار برامج الحج للعام الجاري، بعد مطالبات من شركات السياحة برفع قيمة برنامج الحج، بنسبة تتروح بين 10% و5 %، على جميع البرامج.

وكان يحيى راشد وزير السياحة، اعتمد الأسبوع الماضي، ضوابط الحج السياحي لهذا العام، وتضمنت الضوابط فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي يوم الاثنين الموافق 15/5/2017 وحتى الخميس الموافق 8/6/20177، وأنه لن يسمح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي "الداخلية أو التضامن" التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة.

وكانت الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، كشفت عن أسعار البرامج والتي تتراوح مستوي 5 نجوم من 83500 جنيه وحتى 100000 جنيه، ومستوي 4 نجوم يبدأ من 67000 جنيه وحتى 74000 جنيه، المستوي الاقتصادي (طيران) يبدأ من 40000 جنيه وحتى 49000 جنيه المستوي بري يبدأ من 41000 جنيه وحتى 50000 جنيه علما بأن كافة هذه الأسعار بعالية غير شاملة سعر تذكرة الطيران.

وتقرر وفقا للضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي خمس نجوم قدرة 20000 جنية، ومبلغ 15000 جنيه للمستوي السياحي أربع نجوم ومبلغ 10000 جنية للمستويين الاقتصادي والبري وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.

يذكر أن قطاع السياحة الدينية، برئاسة إيمان سامي تقدم بالتماس إلى يحيى راشد وزير السياحة، لتعديل أسعار برامج الحج بعد اعتراض شركات السياحة والمنظمة لموسم الحج 1438 على الأسعار، وفقًا لقولها.​