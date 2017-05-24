الإمارات تحجب مواقع إعلامية قطرية

دبي - (د ب أ):

حجبت الإمارات مواقع صحف ووسائل إعلام قطرية، اليوم الأربعاء، بعد التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفاد مستخدموا شبكة الإنترنت في الإمارات بأنهم لم يعد بإمكانهم الاطلاع على مواقع إلكترونية لصحف قطرية، من بينها صحف الشرق والعرب والراية، إذ تظهر لهم عبارة أن "الوصول إلى هذا الموقع لم يعد مسموحًا لأنه مصنف ضمن المحتويات المحظورة".

وكان مستخدمون للشبكة بالإمارات واجهوا صعوبات للوصول إلى موقع وكالة أنباء قطر، ثم تم حجب موقع قناة الجزيرة صباح اليوم، وبعد ساعات تم حجب مواقع إعلامية قطرية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد نشرت، مساء الثلاثاء، تصريحات نسبت للأمير تميم استنكر خلالها ربط بلاده بالإرهاب ونسب إليه أيضًا القول أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أمريكا وإيران في وقت واحد وأن حركة حماس الإسلامية الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وأن هناك توترا في العلاقة مع إدارة ترامب وأن قاعدة "العديد" تمثل حصانة لدولة قطر من بعض الدول المجاورة، إلى جانب تصريحات أخرى اعتبرت مثيرة للجدل.

وأكد يوسف المالكي، مدير وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن موقع الوكالة تم اختراقه من جهات غير معلومة، ونفى صحة التصريحات التي تم نشرها على الموقع الليلة الماضية لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المالكي لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، إن موقع الوكالة قد تم اختراقه وكذلك حسابها الرسمي على "تويتر". وأضاف أن الجهات المخترقة قامت بوضع خبر لا أساس له من الصحة منسوبًا لسمو الأمير الشيخ تميم لدى حضوره الاحتفال بتخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية".