أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات تحجب مواقع إعلامية قطرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإمارات تحجب مواقع إعلامية قطرية

07:54 م الأربعاء 24 مايو 2017

الإمارات تحجب مواقع إعلامية قطرية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

دبي - (د ب أ):

حجبت الإمارات مواقع صحف ووسائل إعلام قطرية، اليوم الأربعاء، بعد التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفاد مستخدموا الإنترنت في الإمارات بأنهم لم يعد بإمكانهم الاطلاع على مواقع إلكترونية لصحف قطرية، من بينها صحف الشرق والعرب والراية، إذ تظهر لهم عبارة أن "الوصول إلى هذا الموقع لم يعد مسموحًا لأنه مصنف ضمن المحتويات المحظورة".

وكان مستخدمون للشبكة بالإمارات واجهوا صعوبات للوصول إلى موقع وكالة أنباء قطر، ثم تم حجب موقع قناة الجزيرة صباح اليوم، وبعد ساعات تم حجب مواقع إعلامية قطرية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد نشرت، مساء الثلاثاء، تصريحات نسبت للأمير تميم استنكر خلالها ربط بلاده بالإرهاب ونسب إليه أيضًا القول أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أمريكا وإيران في وقت واحد وأن حركة حماس الإسلامية الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وأن هناك توترا في العلاقة مع إدارة وأن قاعدة "العديد" تمثل حصانة لدولة قطر من بعض الدول المجاورة، إلى جانب تصريحات أخرى اعتبرت مثيرة للجدل.

وأكد يوسف المالكي، مدير وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن موقع الوكالة تم اختراقه من جهات غير معلومة، ونفى صحة التصريحات التي تم نشرها على الموقع الليلة الماضية لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المالكي لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، إن موقع الوكالة قد تم اختراقه وكذلك حسابها الرسمي على "تويتر". وأضاف أن الجهات المخترقة قامت بوضع خبر لا أساس له من الصحة منسوبًا لسمو الأمير الشيخ تميم لدى حضوره الاحتفال بتخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "اختراق وحجب".. بداية "أزمة" قطرية خليجية بعد تصريحات منسوبة لتميم

    أخبار
  • الإمارات تؤكد رفضها وجود جيوب تدعم الفوضى والإرهاب في البحرين

    الإمارات تؤكد رفضها وجود جيوب تدعم الفوضى والإرهاب في البحرين

    أخبار
  • هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

    هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

    أخبار
  • أمير قطر يهنئ الرئيس الإيراني بفوزه بولاية ثانية

    أمير قطر يهنئ الرئيس الإيراني بفوزه بولاية ثانية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السعودية: وفاة الأمير عبد الله بن فيصل

    : وفاة الأمير عبد الله بن فيصلأخبار

  • الخارجية ترد على اتهامات البشير لمصر: لم نتدخل في زعزعة السودان

    الخارجية ترد على اتهامات البشير لمصر: لم نتدخل في زعزعة السودانأخبار

  • فتحي مبروك يختار لاعبًا عليه الرحيل عن الأهلي

    فتحي مبروك يختار لاعبًا عليه الرحيل عن الأهلي "زيه زي الباقي"

  • بالفيديو.. فضيحة تونسية.. لاعبون يعتدون بـ

    .. فضيحة تونسية.. لاعبون يعتدون بـ"الضرب" على مدربهمرياضة

  • بالفيديو- موقف محرج لمذيعة على الهواء في حلقة عن التحول الجنسي

    بالفيديو- موقف محرج لمذيعة على الهواء في حلقة عن التحول الجنسيهو وهي

  • بالمواعيد والقنوات الناقلة.. نهائي أوروبا وصراع الهبوط وسموحة في الكونفدرالية ومنافسو القطبين

    بالمواعيد والقنوات الناقلة.. نهائي أوروبا وصراع الهبوط وسموحة في الكونفدراليةرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد السعودية والإمارات.. مصر تحجب 21 موقعا إليكترونيا: «يدعمون الإرهاب»

بعد السعودية والإمارات.. مصر تحجب 21 موقعا إليكترونيا: «يدعمون الإرهاب»

بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحات تميم"

بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحات تميم"

بالفيديو || تفجير برج سكني على النيل مكون من "11" طابق بمدينة بنها

بالفيديو || تفجير برج سكني على النيل مكون من "11" طابق بمدينة بنها

بالفيديو || ترامب في حالة سكر باجتماع رسمي

بالفيديو || ترامب في حالة سكر باجتماع رسمي