منها "النوم في صناديق".. 10عادات غريبة للأمهات حول العالم

كتبت: هدير غيث

لكل بلد عاداتها وتقاليدها التي تختلف عن الاخرى، قد تكون هذه العادة ترتبط بأطعمة ، طقوس دينية، أو أمور تتعلق بتربية الأطفال، بعضها غير مفهوم، والبعض الآخر مفيد للطفل، لهذا نستعرض لكم أغرب العادات والتقاليد التي يتبعها الآباء نحو أطفالهم حلو العالم وفقًا لما ذكره موقع health site.

مصر

تقوم الأم بوضع دم الغراب على جميع جسد الإناث من الأطفال، اعتقادًا منهن أن هذا يجعل الطفلة ملساء، بدون "شعر"، كما هناك اعتقاد آخر أن تقوم الأم بالضغط بقوة على صدر طفلها، ظنًا منها أن تلك الحركة سوف تقلل من ظهور العرق في المستقبل.

فنلندا

يحصل كل رضيع على صندوق من الورق المقوى من الحكومة مليء بكل ما يحتاجه الطفل من مستلزمات، مثل ملابس، وجوارب، فتترك الأم طفلها ينام بهذا الصندوق ظنًا منها أن هذا يقلل عدد وفيات الأطفال.

ألمانيا

تقوم الأم بعمل حمامات مياه باردة لأطفالها، حتى لو كان الطفل مصاب بالإسهال، اعتقادًا منهن أن ذلك سوف يساعد الطفل على النوم، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

أسبانيا

تفضل الأمهات أن يظل الطفل مستيقظًا إلى وقت متأخر، ظنًا منهن أن الأطفال بحاجة للبقاء مع أخواته كنوع من المشاركة في الحياة الأسرية.

فرنسا

يعود الفرنسيون أطفالهم على تناول كل الأطعمة، كنوع من الترفيه لهم عن نوبات الغضب التي عادًة ما تصيب الأطفال.

اليابان

يقوم الآباء بإعطاء كافة الحرية للطفل وجعله يتصرف من تلقاء نفسه، فعندما يتعرض الطفل لمعركة أو مشاجرة مع أصدقائه، فلا يتدخل الآباء، كما أنهم يسمحون للأطفال الصغار بالتجول من تلقاء نفسها، حتى تصبح لهم شخصيتهم المستقلة.