ننشر خطة مرور العاصمة لمواجهة ازدحام رمضان.. "تقسيم القاهرة لـ 13 قطاع وساحات انتظار"

كتب – فتحي عمر:

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خطة مرورية مُحكمة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، لمواجهة الأحجام المرورية للسيارات المتزايدة خلال أوقات الذروة من خلال تكثيف تواجد الخدمات المرورية، على كافة المحاور والميادين ومحيط دور العبادة لتسيير حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية للمركبات بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة.

وارتكزت الخطة المرورية، التي أشرف عليها اللواء علاء متولي، مدير المرور، على عدة محاور منها؛ تنفيذ قواعد الآداب المروري بكل دقة عن طريق مجموعات عمل للدوريات الراكبة، التي تجوب محاور وميادين العاصمة لضبط وتنظيم الحركة المرورية بها واقتناص المخالفات المرورية، ووضع الحركة دون الثبات؛ وذلك وفقا لخطة الانتشار المحددة، والتصدي للمواقف العشوائية للسيرفيس ، بكافة المحاور والميادين ودورها الفعال في إرشاد قائدي سيارات هيئة النقل العام والشرطة بالالتزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق وهو ما يضمن تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

ويشمل المحور الثاني تنظيم المرور، وهو تقسيم المدينة جغرافيا إلى 13 قطاع و33 قسم مرور ميداني، قسم الدوريات الراكبة و يشرف على كل منها ضابط ويعاونه عدد من الضباط والقوات، وسيتم تعزيز كافة محاور المدينة بالضباط والقوات من أجل التحكم والسيطرة على حركة المرور؛ وذلك على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان، فضلا عن تعزيز الخدمات أيام الخميس والجمعة والـ 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان؛ لمواجهة الكثافات المتزايدة خلال تلك الفترة.

كما سيتم تعزيز انتشار الخدمات بالدورانات المرورية وأماكن الازدحام المروري منها "أماكن موائد الرحمن والخيام والأماكن الاجتماعية ومناطق مراكز الشباب "التي تكتظ بالكثافة السكانية من خلال الدوريات الرمضانية، لمواجهة أي كثافات محتملة، كما سيتم إلزام سائقي سيارات النقل وعربات النقل البطيء والتروسكيلات، بعدم السير بالمحاور الرئيسية و مناطق وسط المدينة وعدم الصعود للكباري العلوية طبقا لقرار المحافظ رقم 4416 لسنة 2014 بحظر سيرهم.

كما حددت إدارة مرور القاهرة، أماكن ساحات انتظار السيارات بمنطقة الأزهر؛ وهي ساحة انتظار أمام مستشفى الحسين الجامعي، ساحة انتظار مساكن المنصورية، وكالة الأزهر بشارع بورسعيد، أسفل كوبري أحمد ماهر، ساحة انتظار جامعة الأزهر، ساحة انتظار خلف دار الإفتاء ما بين شارعي جوهر القائد وصالح الجعفري وتتمنى إدارة المرور من قائدي السيارات بالالتزام بالقواعد والتعليمات التي تم وضعها بخطة المرور لاستيعاب الكثافات المرورية على مدار اليوم بالكامل خلال شهر رمضان.

وكلفت إدارة المرور، العقيد عماد حماد، مدير الإعلام والعلاقات العامة لمرور القاهرة، بتوعية المواطنين وسائقي السيارات بالحالة المرورية، بشكل يومي من خلال المداخلات الهاتفية للبرامج سواء إذاعية أو تليفزيونية والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة مسموعة ومقروءة على مدار اليوم بالكامل وإرشاد المواطنين بمناطق الكثافات المرورية لتجنبها مثل منطقة الأزهر أو الحسين أو بمحيط المولات بالطرق البديلة.