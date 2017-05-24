الداخلية تُنسق مع المساجد والكنائس لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون ورجال الشرطة وأسرهم والمتهمين المحتجزين، وبعض المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن المنوفية، والمتواجدين بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية.

وقام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى "سجن قنا" وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لعدد "423 حالة".

كما تم توجيه عدة قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى أقسام ومراكز الشرطة "بمديرية أمن المنوفية" حيث قاموا بتوقيع الكشف الطبي على رجال الشرطة وأسرهم وبعض المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة وجميع المتهمين المحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لـ "1280" حالة.

وحرصًا من قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر ومستشفى الشرطة بالإسكندرية"، بتوقيع الكشف الطبي على "79" حالة من المواطنين المدنيين وصرف الأدوية اللازمة لهم.