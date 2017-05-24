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مرور القاهرة: إزالة عقارات بمنطقة بولاق أبوالعلا بسبب محطة مترو ماسبيرو

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مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: إزالة عقارات بمنطقة بولاق أبوالعلا بسبب محطة مترو ماسبيرو

04:07 م الأربعاء 24 مايو 2017

مرور القاهرة: إزالة عقارات بمنطقة بولاق أبوالعلا بسبب محطة مترو ماسبيرو

ماسبيرو

كتب – فتحي عمر:

تُجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، تحويلات مرورية في شارع 26 يوليو، بسبب إنشاء محطة ماسبيرو وإجراء إزلات لبعض العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا لاستكمال مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمني، أن تلك الأعمال ستبدأ صباح غد الأربعاء، وسيتم تحويل مسار السيارات القادم من شارع الجلاء وعدم الدخول لشارع 26 يوليو، ويتم الاستكمال تجاه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض كما سيتم تحويل القادم من شارع كورنيش النيل، وعدم الدخول لشارع 26 يوليو والجلاء، وسيتم استكمال الرحلة المرورية تجاه شارع الكورنيش حتى شارع السبتية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعديل مسار السيارات أعلى كوبري 15 مايو القادم من منطقة وسيتم النزول "منزل التليفزيون" تجاه الكورنيش ولا يُسمح الاستكمال تجاه منطقة الأعمال وسط تدعيم كافة الطرق بأفراد الإدارة مع وضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، منعا لحوادث التصادم، مع دعم الخدمات المرورية.

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