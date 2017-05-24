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حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تبدأ اليوم بجو إيجابي يلائمك ويحملك إلى سفر أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البنّاءة

عاطفياً: لا تكن متطلباً في بعض الشؤون العاطفية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً على العلاقة بالشريك

صحياً: خذ قسطاً من الراحة بعد الظهر وتمدد نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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