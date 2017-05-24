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حظك اليوم برج القوس الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: القمر بين الثور والجوزاء يتحدث عن شراكة يجب أن تحسمها وعن عمل جماعي يجب أن تنسقه مع الآخرين ومطلوب منك قبول التسويات

عاطفياً: تشعر بالإحباط تجاه معاملة الشريك لك، لكـن زيارة مـن أحد الأصدقاء تغير مزاجك وتريحك

صحياً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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