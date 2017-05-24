أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عبدالحفيظ لـ«التحرير»: فوز زاناكو علي الوداد أشعل المجموعة

Google+ Print
عبدالحفيظ لـ«التحرير»: فوز زاناكو علي الوداد أشعل المجموعة عبدالحفيظ لـ«التحرير»: فوز زاناكو علي الوداد أشعل المجموعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالناي الأهلي، أن فوز زاناكو بهدف مقابل لا شيء على الوداد المغربي، أشعل المجموعة الأفريقية بدور ال16 لدوري الأبطال. 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، " كنت متأكدًا أن زاناكو سيدخل الأجواء وسيصبح منافسًا ثالثًا، وقد كان، وكل ما أستطيع قوله إن كل مباراة متبقية في أفريقيا ستكون قوية وصعبة وكبيرة مع هذه الفرق التي نواجهها، لكن الأهلي فريق يحترم أي منافس ولكن لا يخشى مواجهة أي فريق".

شاهد أيضا

وأضاف: "سنكون جاهزين دائمًا للفوز بأي مباراة والفريق أكد قدرته على تخطي الصعاب وتحدي الظروف المعاكسة بالفوز خارج الأرض على القطن الكاميروني في جاروة".

وختم مدير الكرة، قائلا: "من الصعب هذه المرة وضع معيار عددي أو رقمي للنقاط التي تضمن تأهل أي فريق لكن يجب أن يكون هناك إرادة واهتمام وتركيز في كل مباراة وعدم التفريط في أي نقطة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

استشهاد أمين شرطة برصاص مسلحين في العريش

استشهاد أمين شرطة برصاص مسلحين في العريش

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم