عبدالحفيظ لـ«التحرير»: فوز زاناكو علي الوداد أشعل المجموعة

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالناي الأهلي، أن فوز زاناكو بهدف مقابل لا شيء على الوداد المغربي، أشعل المجموعة الأفريقية بدور ال16 لدوري الأبطال.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، " كنت متأكدًا أن زاناكو سيدخل الأجواء وسيصبح منافسًا ثالثًا، وقد كان، وكل ما أستطيع قوله إن كل مباراة متبقية في أفريقيا ستكون قوية وصعبة وكبيرة مع هذه الفرق التي نواجهها، لكن الأهلي فريق يحترم أي منافس ولكن لا يخشى مواجهة أي فريق".

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وأضاف: "سنكون جاهزين دائمًا للفوز بأي مباراة والفريق أكد قدرته على تخطي الصعاب وتحدي الظروف المعاكسة بالفوز خارج الأرض على القطن الكاميروني في جاروة".

وختم مدير الكرة، قائلا: "من الصعب هذه المرة وضع معيار عددي أو رقمي للنقاط التي تضمن تأهل أي فريق لكن يجب أن يكون هناك إرادة واهتمام وتركيز في كل مباراة وعدم التفريط في أي نقطة".