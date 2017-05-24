أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العقرب الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة

عاطفياً: تستشير الشريك في مسألة كانت تشغل بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها

صحياً: لا تجير القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيرها لنفسك وحثهم على القيام بها

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى