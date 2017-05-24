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حظك اليوم برج العذراء الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: القمر الجديد يتحدث عن نتيجة جيدة تحققها في عملك، لكن ابتعد عن الشر والأشرار، واضبط حماستك تلافياً لأي انعكاسات سلبية

عاطفياً: التعامل بإيجابية مع الشريك مفيد، ولو كنت مضطراً إلى تقديم بعض التنازلات

صحياً: خفف على نفسك القيام ببعض الأعمال غير المجدية التي تنعكس سلباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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