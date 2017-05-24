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بالصور- الوكيل: استمرار "أهلا رمضان" مرتبط بحجم الإقبال

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مصراوي Masrawy

استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال (1)استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال (1)

استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال (2)استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال (2)

استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبالاستمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال

استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال (4)استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال (4)

استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال (5)استمرار أهلا رمضان مرتبط بحجم الإقبال (5)

الإسكندرية – محمد البدري:

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن المستهلك المصري سيشعر بالفارق في انخفاض السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان والتي تم ربط استمرارها في العمل بمواصلة إقبال المواطنين عليها على مدار شهر الصيام.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في الافتتاح الرسمي لأحد منافذ معرض أهلا رمضان بالإسكندرية، بمنطقة السيوف شرقي المحافظة، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، و مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة والتجارة الداخلية، والنائب عمرو جمال الغنيمي عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل.

وأضاف الوكيل أن هناك 112 منفذًا لمعارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات بالإضافة إلى سوبر ماركت أهلا رمضان بالقاهرة، والذي يبيع من خلاله التجار السلع بدون هامش ربح لرفع المعاناة عن المواطن المصري.

وأعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه سيطرح ملابس بأسعار مخفضة بنهاية شهر رمضان، لدعم المواطن قبل عيد الفطر، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان، تمثل تعاون حقيقي بين المجتمع المدني والحكومة، في التخطيط والتنسيق والتنفيذ .

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