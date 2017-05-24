بالأسماء.. حركة محليات محدودة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، حركة محليات محدودة في محافظة الإسماعيلية.

وقال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، في تصريحات صحفية، إنه جرى تعيين المهندس عبدالله سيد أحمد الزغبي، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة الإسماعيلية خلفًا للواء أحمد متولى السكرتير العام المساعد السابق، بعد تعيينه سكرتيرًا عاما لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف: "قررنا تعيين وزير التنمية المحلية متولى حسن محمد رئيس مركز ومدينة أبوصوير رئيسًا لمركز ومدينة القنطرة شرق خلفًا للزغبي، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 من مايو 2017".