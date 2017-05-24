لطلاب جامعة المنصورة.. اعرف نتيجتك بالتليفون

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم الطلاب، توقيع اتفاق تعاقد مبدئي مع الشركة العربية لتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمة عرض نتائج الطلاب باستخدام التليفون عبر اتصال هاتفي.

وقال "عبد الباسط" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الجامعة تسعى لتطوير الخدمات الطلابية وتحويلها إلى جامعة الكترونية بكافة خدماتها لتكون عصرية من خلال تطوير الخدمات المقدمة للطلاب وتسهيلها.

وأشار "عبد الباسط" إلى أن جامعة المنصورة من الجامعات المصرية الرائدة التي تسعى دائمًا لتطوير العمل لخدمة الطلاب بواسطة النظم الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة.