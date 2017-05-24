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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج الجوزاء

مهنياً: تحتار بين عدة قرارات اليوم لكن عليك أن تعرف ماذا تختار سريعاً

عاطفياً: أعط الحبيب المزيد من الوقت فأنت تعرف ما يمرّ به من ظروف مع محيطه العائلي

صحياً: النصائح مفيدة لتحسين صحتك، لكن عليك العمل بها وممارسة التمارين الرياضية

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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