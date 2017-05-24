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الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
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«الوفد»: النظام القطري سيسقط خلال الفترة المقبلة

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«الوفد»: النظام القطري سيسقط خلال الفترة المقبلة «الوفد»: النظام القطري سيسقط خلال الفترة المقبلة

التحرير

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توقع المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، سقوط النظام القطري الحالي خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعدما شهدت الإدارة القطرية حالة من التخبط خلال الساعات الأخيرة عقب نشر وكالة الأنباء القطرية تصريحات متضاربة بشأن علاقة الدوحة بدول الخليج ومصر.

وقال قورة، في بيان اليوم، إن الأوضاع في المنطقة تغيرت تماما عقب القمة العربية الإسلامية الأمريكية حينما طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، بضرورة التصدي للدول التي تدعم الإرهاب في إشارة قوية منه إلى قطر وتركيا كخطوة أولى لتجفيف منابع الإرهاب وهو ما ﻻقى قبولا وتأييدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد والملك سلمان بن عبد العزيز.

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وأضاف، أنه عقب القمة بيومين، حجبت الإمارات والسعودية قناة الجزيرة "التي تبث سموم الإرهاب وبذلك تكون كافة دول العالم بما فيها الوﻻيات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وعلى رأسها والإمارات والكويت انقلبت على قطر ليصبح المسئولين فيها مجبرين على التحول من نظام مؤيد للإرهاب ومحارب للإنسانية إلى نظام محارب للإرهاب"، بحسب البيان.

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التحرير

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