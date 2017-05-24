رسميا.. فالديز يفسخ تعاقده مع ميدلسبره

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فسخ الحارس الدولي الإسباني، فيكتور فالديز، تعاقده مع نادي ميدلسبره الإنجليزي، بالتراضي، وفقا للبيان الذي نشره النادي على موقعه الرسمي.

وكان صاحب الـ35 عاما قد وصل للنادي الإنجليزي الصيف الماضي بعدما فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، بناء على طلب من المدرب الإسباني لـ"بورو"، إيتور كارانكا.

وخاض حارس برشلونة الأسبق إجمالي 28 مباراة مع ميدلسبره طوال موسم 2016-17 بالدوري الإنجليزي الممتاز المنقضي والذي انتهى بهبوط الفريق لمسابقة "تشامبيون شيب" الأدنى.

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وبذلك يكون الحارسان الأساسيين للـ"بورو"، فالديز والأمريكي براد جوزان، العائد لدوري بلاده عبر بوابة أتلانتا يونايتد، قد غادرا الفريق بعد هبوطه.

ولم يعلن ميدلسبره أو فالديز نفسه عن وجهته القادمة بعد الرحيل.