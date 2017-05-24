أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "النواب اللبناني": اقتصاد لبنان يواجه مخاطر

Google+ Print
رئيس "النواب اللبناني": اقتصاد لبنان يواجه مخاطر رئيس "النواب اللبناني": اقتصاد لبنان يواجه مخاطر

مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

بيروت - (أ ش أ):

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، لافتًا إلى أنه لا يقل أهمية عن الوضع السياسي، داعيًا إلى ترتيب البيت الداخلي اللبناني في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة.

وقال بري إن الاتصالات ما زالت مستمرة حول قانون الانتخابات، ولا جديد على هذا الصعيد حتى الآن.

من جهة أخرى، بعث رئيس النواب إلى رئيس المجلس الشعبي الجزائري سعيد بوحجة، برقية تهنئة بانتخابه رئيسًا للمجلس، مؤكدًا - في برقيته - على التعاون والتنسيق بين مجلسي البلدين في المحافل البرلمانية، وعلى العلاقة الأخوية لما فيه مصلحة لبنان والجزائر، متمنيا له التوفيق في مهامه الوطنية، وتعزيز الأنشطة في إطار الدبلوماسية البرلمانية لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها الدعم الأمني للشعب الفلسطيني، وكشف الجرائم الإسرائيلية في الأرض المحتلة، ودعم قضايا الشعوب في التقدم والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير اقتصادي: مصر ستكتفي ذاتيا من الغاز خلال عام ونصف

خبير اقتصادي: مصر ستكتفي ذاتيا من الغاز خلال عام ونصف

وزير التموين: تبعات الإصلاح الاقتصادي «صعبة»

وزير التموين: تبعات الإصلاح الاقتصادي «صعبة»

رئيس "النواب اللبناني": اقتصاد لبنان يواجه مخاطر

رئيس "النواب اللبناني": اقتصاد لبنان يواجه مخاطر

إيفيلين متى: «مدينة للأثاث بدمياط نهضة اقتصادية.. والسيسي رؤيته ثاقبة»

إيفيلين متى: «مدينة للأثاث بدمياط نهضة اقتصادية.. والسيسي رؤيته ثاقبة»