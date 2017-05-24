رئيس "النواب اللبناني": اقتصاد لبنان يواجه مخاطر

بيروت - (أ ش أ):

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، لافتًا إلى أنه لا يقل أهمية عن الوضع السياسي، داعيًا إلى ترتيب البيت الداخلي اللبناني في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة.

وقال بري إن الاتصالات ما زالت مستمرة حول قانون الانتخابات، ولا جديد على هذا الصعيد حتى الآن.

من جهة أخرى، بعث رئيس النواب إلى رئيس المجلس الشعبي الجزائري سعيد بوحجة، برقية تهنئة بانتخابه رئيسًا للمجلس، مؤكدًا - في برقيته - على التعاون والتنسيق بين مجلسي البلدين في المحافل البرلمانية، وعلى العلاقة الأخوية لما فيه مصلحة لبنان والجزائر، متمنيا له التوفيق في مهامه الوطنية، وتعزيز الأنشطة في إطار الدبلوماسية البرلمانية لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها الدعم الأمني للشعب الفلسطيني، وكشف الجرائم الإسرائيلية في الأرض المحتلة، ودعم قضايا الشعوب في التقدم والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان.