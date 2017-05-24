وكالات الأغذية الدولية: مواجهة المجاعة في جنوب السودان تتطلب وقف القتال

جنيف - (أ ش أ):

طالب جوزيه جرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في بيان للمنظمتين الدولتين بمناسبة زيارتهما لدولة جنوب السودان بأن توقف أطراف النزاع هناك العنف والقتال فورًا والعمل معا لضمان وصول الغذاء وغيره من أشكال الدعم المنقذ للحياة إلى المتضررين لإنهاء المجاعة والجوع الشديد.

وحذر رئيسا المنظمتين خلال زيارة قاما بها الى ولاية الوحدة وهي أحد المناطق الأكثر تضررًا من أزمة الجوع الحالية فى جنوب السودان من أن حوالي 5.5 مليون شخص في الدولة الافريقية أو ما يقرب من نصف السكان يواجهون الجوع الشديد ولايعرفون متى يحصلون على وجبتهم التالية ومن بين هؤلاء مليون شخص على وشك المجاعة في الوقت الذي يواجه أكثر من 90 ألف شخص بالفعل المجاعة المعلنة في أجزاء من ولاية الوحدة السابقة وبما يعكس أثر النزاع المستمر والمعوقات التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية وانخفاض الانتاج الزراعي.

وأكد المسؤولان الدوليان، على أنه وبرغم الظروف المروعة فى جنوب السودان إلا أن الأوان لم يفت بعد لانقاذ المزيد من السكان من الموت وتجنب تفاقم الكارثة، مشددًا على أن الاستجابة الفورية أمر بالغ الأهمية، ودعا المسؤولان الدوليان المجتمع الدولى إلى مواصلة دعم الجهود الإنسانية في جنوب السودان.

وأشارا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي يواجهان فجوة في التمويل تبلغ 182 مليون دولار خلال الاشهر الستة المقبلة.