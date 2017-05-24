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الصين: اعتقال شخصين استخدما طائرات بدون طيار لتصوير أهداف سرية

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الصين: اعتقال شخصين استخدما طائرات بدون طيار لتصوير أهداف سرية الصين: اعتقال شخصين استخدما طائرات بدون طيار لتصوير أهداف سرية

مصراوي Masrawy

طائرات بدون طيار

بكين - (أ ش أ):

أعلنت سلطات مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، الأربعاء، أنها اعتقلت شخصين لقيامهما بالتقاط صور لأهداف سرية باستخدام طائرات بدون طيار.

وقالت الشرطة المحلية فى بيان رسمى إن الرجلين يعملان بشركة أفلام صغيرة وقاما بإطلاق الطائرات لالتقاط صور للأفق فى المدينة، الخميس الماضي، من دون الحصول على ترخيص حيث تم اعتقالهما وبفحص الكاميرات التي كانت معهما تم اكتشاف أنهما كانا يقومان بأخذ صور مفصلة واضحة المعالم لمواقع ذات طبيعة سرية.

وأفاد البيان أن أوامر صدرت لسلطات المقاطعة بوضع الرجلين قيد التحفظ لمدة عشرة أيام مع مصادرة بطاقات الذاكرة للكاميرات، كما ستقوم الشرطة باحتجاز الطائرات بشكل مؤقت.

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مصراوي Masrawy

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