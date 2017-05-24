5 فنانين «تيمة» مقالب «رامز».. أحدهم تكرر ظهوره 7 مرات

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برامج الكاميرا الخفية أو "المقالب"، خاصة التي تخص خداع المشاهير تعمل على إيقاعهم في خطة مدبرة ومحكمة، حتى يقتنع الضيف، ويتناسى نجوميته وشهرته، ويتبين للمشاهد والجمهور مدى طبيعيته في التصرف ببعض الأمور، ولعل أحد أبرز تلك البرامج "المقالب" التي يقدمها الفنان رامز جلال منذ عام 2011 وحتى الآن تتعدد ضيوفه وتختلف فكرة كل برنامج عن الآخر، ويثير الجدل دائماً حول كل برنامج يحتوي على "مقلب" ما يطرحه خلال شهر رمضان، سواء في المخاطرة بأرواح الضيوف أو اعتقاد المشاهدين في علمهم بالمقلب من قبل، أو في تكرار إيقاعهم في "المقالب" مع رامز تحديدا.

وينتظر الجمهور برنامج "تحت الأرض" بشغف بعد نشر الإعلامي طوني خليفة مقطع فيديو له عبر السوشيال ميديا يفضح فيه فكرة رامز الجديدة، الذي شاركه فيها زميله الإعلامي نيشان، وصرّح بأسماء من المقرر أن تظهر معه ونتج عن ذلك مقاطعة تلك الشخصيات للبرنامج بعد معرفتهم بحقيقته. ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز النجوم، الذين تكرر ظهورهم في برامج المقالب مع رامز جلال في كل عام..

1- مها أحمد

ظهرت الفنانة مها أحمد في عدة برامج مع رامز جلال أولها "رامز قلب الأسد" عام 2011، مرورًا بـ"ثعلب الصحراء"، و"عنخ آمون"، "وقرش البحر"، و"واكل الجو"، و"يلعب بالنار"، حتى البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم "تحت الأرض".

2- سليمان عيد

لا يزال الفنان سليمان عيد يظهر ببرامج مقالب رامز منذ "قلب الأسد" وحتى "تحت الأرض".

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3- فيفي عبده

تم الإيقاع بالفنانة فيفي عبده ببرنامج "رامز قرش البحر"، وأثارت سخرية العديد بسبب ردود فعلها على "المقلب"، وعادت للظهور مرة أخرى في "تحت الأرض".

4- نيللي كريم

أطلت الفنانة نيللي كريم لأول مرة مع رامز جلال من خلال برنامج "عنخ آمون"، لتعود للظهور مرة أخرى في برنامجه عام 2017.



5- رانيا يوسف

من ضمن النجوم الذين تكرر ظهورهم في برامج رامز الفنانة رانيا يوسف، التي تم عمل مقلب فيها بـ"قلب الأسد"، ومرورًا بالمقالب الأخرى عاد ظهورها في "مقلب" "تحت الأرض".