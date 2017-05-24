الرسام: لحظة رحيلي عن برشلونة لن تكون مفاجئة

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أكد الإسباني أندريس إنيستا لاعب وقائد فريق برشلونة، على أنه مستمر مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده، والذي ينتهي في صيف العام القادم، بعدما ترددت أقاويل في الفترة الأخيرة عن رحيله عن صفوف الفريق.

وقال إنيستا اليوم الأربعاء، لإذاعة راك 1 الإسبانية: "أريد أن أكمل عقدي مع الفريق، الاحتمالات دائمًا تبقى واردة، لابد قبل أي شيء من تقييم الأمور".

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وأضاف اللاعب: "لا أقول إنني سأجدد عقدي، القرار يأتي بعد تقييم الموسم الذي مررنا به، ولو جاءت لحظة رحيلي فلن يكون الأمر مفاجئ بيني وبين إدارة برشلونة".

كانت تقارير إيطالية عديدة أشارت من قبل، إلى رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات إنيستا.