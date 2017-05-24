الدولار يسجل 18.12 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.0221 جنيه للشراء و18.1250 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.1703 جنيه للشراء و20.2928 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.3584 جنيه للشراء و23.4991 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.4558 جنيه للشراء و18.5688 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.1170 جنيه للشراء و16.2105 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6153 جنيه للشراء و2.6311 جنيه للبيع.

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وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8052 جنيه للشراء و4.8331 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.3065 جنيه للشراء و59.7633 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9061 جنيه للشراء و4.9355 جنيه للبيع