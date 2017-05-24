مستشار النمسا يغادر القاهرة بعد مباحثات مع السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر كريستيان كيرن، مستشار دولة النمسا، مطار القاهرة عقب زيارة للبلاد استغرقت يومًا واحدًا، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

وعقد السيسي، مع المستشار "كيرن" خلال زيارته لمصر جلسة مباحثات، تناولت مختلف قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لكليهما.

وعقد السيسي، بقصر الاتحادية مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن، عقب انتهاء جلسة المباحثات.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إدانة مصر للحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة مانشستر البريطانية أول أمس، وأن مصر تُدين كل الأحداث الإرهابية في ضوء ما تمثله من اعتداء على الإنسانية.

​وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمستشار النمساوي، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والنمسا وحرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس تطلع مصر لأن تساهم زيارة المستشار النمساوي للقاهرة في تعزيز التعاون مع النمسا في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، منوهاً إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري.