بالصور.. تركيب مظلة كبيرة أمام صالة الوصول بميناء سفاجا

البحر الاحمر - أحمد عوض

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، وتفقد صالات الوصول والسفر وساحة العفش وساحات التريبتك والخدمات المقدمة للركاب.

وقال ملاك يوسف، المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جرى تلافي الملاحظات وتنفيذ توصيات نواب لجنة النقل خلال 48 ساعة من تاريخ الزيارة، وجرى تركيب مظلة بمساحة 800 م2 أمام صالة الوصول يجري التعاقد على تركيبها سنويًا، في أثناء عودة العاملين وفي المواسم والأعياد وتم تخطيط الأرض أسفلها بعدد مافيات حمل الأمتعة.

وأضاف "يوسف" أنهم "اتفقوا مع التوكيلات الملاحية، لترقيم العفش المشحون على المافيات وإعطاء كل راكب رقم المافي المحمل عليه منقولاته لسهولة التعرف عليها واستلامها".

وتابع: "كما تم الاتفاق مع ممثلي المجتمع المينائي (جمارك، جوازات، شرطة الميناء) على توفير الأعداد اللازمة من موظفي الجمارك والجوازات، وجارٍ متابعة الجمارك لتزويد الميناء بـ 750 موظفًا، لسرعة إنهاء إجراءات الركاب والإفراج عن الشاحنات وتقليل زمن انتظارها بالميناء".

واستطرد: "كما جرى توفير أعداد مناسبة من الحمالين وعربات اليد وعربات نقل الأمتعة وأوتوبيسات لنقل الركاب من الرصيف إلى الصالة وبالعكس وتنظيم تحصيل الرسوم لعدم استغلال الركاب وعدم تحصيل مبالغ إضافية".

من جانبه أكد "أبو خليل" استمرار التعاون والتنسيق بين أعضاء لجنة النقل بالمجلس وموانئ البحر الأحمر، للارتقاء بمنظومة العمل بالموانئ.