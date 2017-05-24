رئيس لجنة الملاعب لبطولة السلة: ننفذ التغييرات التي طلبها ممثل الاتحاد الدولي

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أكد وائل عبد الحي، رئيس لجنة الملاعب لبطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عام والمقامة بمصر، أن العمل جاري خلال الفترة الحالية على التغييرات التي طلبها أشلي جرين ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).

كان أشلي قد تواجد في مصر الأسبوع الماضي، وقام بالإطلاع على ملاعب البطولة التي ستقام في ستاد القاهرة وفنادق الإقامة التي ستتواجد فيها المنتخبات المشاركة، وطلب بعض التغييرات.

وقال وائل عبد الحي إن أشلي طلب بعض التعديلات في مدرجات اللاعبين والحكام والإعلام في الصالتين التي ستحتضن البطولة، تغيير أماكن بعض المكاتب بجانب إخطاره بمن لهم الحق في التواجد داخل أرض الملعب.

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واتفق أشلي جرين مع الكابتن وائل عبد الحي على شكل معين للصالتين ووضع الجمهور في أرض الملعب وأماكن تواجد الإعلاميين وشكل ومواصفات غرف المؤتمرات الصحفية.

وكان أشلي قد تواجد في مصر خلال الإسبوع الماضي وحضر إجتماع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مع اللجنة العليا للبطولة بجانب إجتماع أخر مع رؤوساء اللجان المنظمة للبطولة.