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إيناسيو يكلف الجهاز المعاون بمتابعة خالد قمر

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إيناسيو يكلف الجهاز المعاون بمتابعة خالد قمر إيناسيو يكلف الجهاز المعاون بمتابعة خالد قمر

التحرير

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كلف البرتغالي، إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، الجهاز المعاون له بمتابعة خالد قمر، مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرغب البرتغالي، إيناسيو، في الوقوف على مستوى خالد قمر، للحكم عليه بشكل أكبر، لحسم قراره بإعادة اللاعب من جديد، أو تجديد إعارته.

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الجدير بالذكر أن خالد قمر انضم للزمالك موسم 2014 قادمًا من اتحاد الشرطة، في صفقة ثلاثية ضمت معه معروف يوسف وأحمد دويدار، لكن قمر لم يستمر مع الزمالك سوى موسم واحد، بعدها تمت إعارته إلى سموحة الموسم الماضي، ثم إلى الاتحاد السكندري الموسم الحالي.

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التحرير

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