بالصور.. تفحم 3 جثث في تصادم سيارتين على طريق ''سفاجا - القصير''
تفحم 3 جثث في تصادم سيارتين على طريق ''سفاجا - القصير'' (1)
تفحم 3 جثث في تصادم سيارتين على طريق ''سفاجا - القصير'' (2)
تفحم 3 جثث في تصادم سيارتين على طريق ''سفاجا - القصير'' (3)
تفحم 3 جثث في تصادم سيارتين على طريق ''سفاجا - القصير'' (4)
البحر الأحمر - أحمد عوض:
تفحمت جثث 3 أشخاص في اشتعال النيران بسيارتين ملاكي، إثر اصطدامهما على طريق "سفاجا -القصير" جنوب البحر الأحمر.
تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بتفحم 3 جثث داخل سيارتين، نتيجة اشتعالهما بعد التصادم عند الكيلو 19 طريق "سفاجا - القصير"، فجرى الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القصير.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا