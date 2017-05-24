بالصور.. تفحم 3 جثث في تصادم سيارتين على طريق ''سفاجا - القصير''‎

البحر الأحمر - أحمد عوض:

تفحمت جثث 3 أشخاص في اشتعال النيران بسيارتين ملاكي، إثر اصطدامهما على طريق "سفاجا -القصير" جنوب البحر الأحمر.

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بتفحم 3 جثث داخل سيارتين، نتيجة اشتعالهما بعد التصادم عند الكيلو 19 طريق "سفاجا - القصير"، فجرى الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القصير.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.