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ننشر أسماء أوائل الابتدائية بالبحيرة

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ننشر أسماء أوائل الابتدائية بالبحيرة ننشر أسماء أوائل الابتدائية بالبحيرة

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اعتمدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات أخر العام للصف السادس الإبتدائي بنسبة نجاح 69 و 77 %.

بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بمدارس مدن ومراكز المحافظة 111912 تلميذ وتلميذة، حضر منهم عدد 106502 بنسبة حضور 95 % نجح منهم بجميع المواد عدد 82740.

وصرح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن الإدارات التى حصلت على المراكز الأولى هى إدارة بندر دمنهور التعليمية فى المركز الأول بنسبة91.7 %، تلتها في المركز الثاني إدارة النوبارية بنسبة 91 % وجاءت إدارة وادى النطرون في المركز الثالث بنسبة 79 . 75 %.

وكشف سعد أن الطلاب الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى المحافظة هم كل من: «نورهان هانى الحسينى جاد، من مدرسة حسن عاصى بالدلنجات، بمجموع 300 درجة.

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كما حصل طلاب على المركز الأول وهم كل من:  منة علاء شحاتة محمود الشامى، مدرسة أم المؤمنين بإدارة الدلنجات، بمجموع 300 درجة، رنا صبرى عبد الرشيد داود، من مدرسة النوبارية الإبتدائية بمجموع 300 درجة، أسماء جمعة عوض محمد، مدرسة معمل القزاز بمركز كفر الدوار بمجموع 300 درجة، رحمة محمد عبد السلام الشرمة، مدرسة أحمد فاروق 300 درجة، آلاء إبراهيم عبد العاطى جبر، مدرسة عز الدفراوى بحوش عيسى بمجموع 300 درجة، سارة محمد ظريف القزاز من مدرسة فاروق الشرمة برشيد، بمجموع 300 درجة، منة أحمد إبراهيم محمد الصباغ، مدرسة أبو صمادة بالدلنجات بمجموع 300 درجة، شروق السيد محمد السيد عطية، مدرسة أنيس دوس بحوش عيسى بمجموع 300 درجة.

كما حصل طلاب على المركز العاشر مكرر، وهم كل منك إيمان ضيف الله محمد ضيف الله جابر،  مدرسة أم المؤمنين بالدلنجات بمجموع 299.9 ، هبة مسعود محمود عبد السلام، مدرسة القطاع الشمالى بالنوبارية بمجموع 299.9.

 

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