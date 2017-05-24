نيوكاسل يتعاقد مع الغاني أتسو بشكل نهائي

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أعلن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عبر موقع الإلكتروني، تعاقده مع اللاعب الغاني كريستيان أتسو، بشكل نهائي لمدة 4 سنوات، اليوم الأربعاء، بعد مساعدة فريق المدرب رافاييل بنيتيز، على العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة إعارته من تشيلسي.

واستخدم نيوكاسل، بندًا في عقد اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، والذي خاض 32 مباراة سجل خلالهما 5 أهداف ليقوده إلى لقب دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، ينص على إمكانية التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

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وقال بنيتيز في بيان: "كريستيان كان أحد أهم أوراقنا الرابحة في العودة للأضواء، وهو يريد مساعدتنا في بناء شيء ما للمستقبل، كما انه أظهر لنا أنه لاعب جيد، وشخص حريص على التعلم، وتطوير مستواه".

ويذكر أن أتسو، انضم إلى تشيلسي، بداية موسم "2013-2014" لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق، وأُعير إلى فيتيس أرنهيم، وإيفرتون، وبورنموث، ومالاجا، قبل الانتقال إلى نيوكاسل.