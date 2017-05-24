زاناكو يفوز على الوداد ويشعل مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

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فاز فريق زاناكو الزامبي على نظيره الوادار المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب هيروز الوطني، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب رودريك كابوي في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

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وبهذه النتيجة يصل فريق زاناكو إلى 4 نقاط ليتساوى مع الأهلي بنفس عدد النقاط، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف ويتصدر المجموعة، فيما يتوقف رصيد الوداد عند النقطة الثالثة محتلًا المركز الثالث في الترتيب، بينما يتذيل المجموعة فريق القطن الكاميروني دون اي نقاط.