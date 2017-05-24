دبلوماسي سابق: البشير يصنع بطولات شخصية.. ومصر تترفع عن الصراعات

كتبت- مروة شوقي:

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يقترفه البشير بحق مصر يؤكد ما يعانيه من مشاكل داخلية ومشاكل اقتصادية، علاوةً على رغبته في صنع بطولات شخصية قبل تركه قيادة البلاد مع انتهاء فترة ولايته، ليظهر أنه المدافع الشرس عن السودان.

وأضاف حسن، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استحالة التآمر ضد السودان، دليلُ قوي على ترَفُعِ مصر عن الدخول في صراعات لا طائل لها إلاّ توتر العلاقات بين البلدين، حسب قوله.

جاء ذلك تعقيبًا على تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر بقصر الاتحادية عقب لقاء المستشار النمساوي اليوم الأربعاء - على تصريحات الرئيس السوداني عُمر البشير بزعم دعم مصر لحركات التمرد في دارفور، قائلًا إن "مصر لا تقوم بهذه الإجراءات الخسيسة، ولا يمكن أن تتآمر ضد دولة السودان".

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر والسودان ذات مصالح مشتركة، ولن ينالها تصريحات البشير المتناقضة تجاه مصر، مضيفًا:" مواقف البشير تتسم بالارتباك فتارة يقول أن حلايب وشلاتين أرض سودانية محتلة، وتارةً أخرى يؤكد أن مصر هي العمق الإستراتيجي للسودان وأن هناك مصالح تربط بين السودان ومصر".