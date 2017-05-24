أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

دبلوماسي سابق: البشير يصنع بطولات شخصية.. ومصر تترفع عن الصراعات

Google+ Print
دبلوماسي سابق: البشير يصنع بطولات شخصية.. ومصر تترفع عن الصراعات دبلوماسي سابق: البشير يصنع بطولات شخصية.. ومصر تترفع عن الصراعات

مصراوي Masrawy

السفير رخا أحمد حسن

كتبت- مروة شوقي:

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يقترفه البشير بحق يؤكد ما يعانيه من مشاكل داخلية ومشاكل اقتصادية، علاوةً على رغبته في صنع بطولات شخصية قبل تركه قيادة البلاد مع انتهاء فترة ولايته، ليظهر أنه المدافع الشرس عن السودان.

وأضاف حسن، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح ، استحالة التآمر ضد السودان، دليلُ قوي على ترَفُعِ مصر عن الدخول في صراعات لا طائل لها إلاّ توتر العلاقات بين البلدين، حسب قوله.

جاء ذلك تعقيبًا على تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر بقصر الاتحادية عقب لقاء المستشار النمساوي اليوم الأربعاء - على تصريحات الرئيس السوداني عُمر البشير بزعم دعم مصر لحركات التمرد في دارفور، قائلًا إن "مصر لا تقوم بهذه الإجراءات الخسيسة، ولا يمكن أن تتآمر ضد دولة السودان".

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر والسودان ذات مصالح مشتركة، ولن ينالها تصريحات البشير المتناقضة تجاه مصر، مضيفًا:" مواقف البشير تتسم بالارتباك فتارة يقول أن حلايب وشلاتين أرض سودانية محتلة، وتارةً أخرى يؤكد أن مصر هي العمق الإستراتيجي للسودان وأن هناك مصالح تربط بين السودان ومصر".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

8 الصبح - شوف أهم وابرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - شوف أهم وابرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء

السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء