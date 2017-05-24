المتحدث العسكري: تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، تمكنت من تدمير نفقين رئيسيين متفرع منهم 3 فتحات أنفاق فرعية على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري، في بيان اليوم الأربعاء، إن العناصر التكفيرية استخدمت تلك الأنفاق في تهريب الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشار "الرفاعي" أن ذلك "يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم".​