رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا لبحث سبل التعاون المشترك

كتب- محمد غايات:

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأربعاء، مستشار النمسا كريستيان كيرن، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وكانت جلسة مباحثات قد انطلقت صباح الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار النمساوي كريستيان كيرن، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.