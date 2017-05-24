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رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا لبحث سبل التعاون المشترك

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسارئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا

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رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (3)رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (3)

رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (4)رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (4)

رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (5)رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (5)

رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (6)رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (6)

رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (7)رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (7)

رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (8)رئيس الوزراء يستقبل مستشار النمسا (8)

كتب- محمد غايات:

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأربعاء، مستشار النمسا كريستيان كيرن، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وكانت جلسة مباحثات قد انطلقت صباح الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بين الرئيس عبد الفتاح ، والمستشار النمساوي كريستيان كيرن، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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مصراوي Masrawy

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