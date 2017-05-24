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بالصور.. مواطنون بكفر الشيخ يقطعون الطريق اعتراضًا على إزالة التعديات

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مصراوي Masrawy

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (1)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (1)

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (2)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (2)

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (3)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (3)

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (4)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (4)

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (5)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (5)

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (6)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (6)

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (7)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (7)

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (8)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (8)

مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (9)مواطنون يقطعون الطريق الدولي الساحلي (9)

كفر الشيخ - إسلام عمار:
قطع العشرات من أهالي قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الطريق الدولي الساحلي، المار من أمام القرية، اعتراضًا على حملة الإزالات التي تجري حاليًا على أملاك الدولة، واستردادها مرة أخرى.

وحمل الأهالي، صورًا الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، وأطلقوا الهتافات: "هانروح فين.. هانروح فين"، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل، لتقنين أوضاعهم الحالية، عن طريق اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أو الوحدة المحلية التابعين لها.

وقال حسن فتوح، من أهالي قرية الشهابية: "هناك كثيرون من أهالي القرية، استغلوا مساحات كثيرة من القرية، وبأماكن أخرى، وأقاموا عليها زراعات مختلفة، ونحن على أتم استعداد لتقنين أوضاعنا، كما تراه المحافظة، بناء على تعليمات الرئيس السيسي، الذي وجه المحافظين باسترداد أملاك الدولة غير المستغلة".

 

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