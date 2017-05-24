أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالصور: ضبط 4 تكفيريين واكتشاف 11 مخبأ في سيناء

Google+ Print
بالصور: ضبط 4 تكفيريين واكتشاف 11 مخبأ في سيناء بالصور: ضبط 4 تكفيريين واكتشاف 11 مخبأ في سيناء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، فقد واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، وأسفرت أعمال المداهمات عن القبض على 3 تكفيريين.

18664670_1066380946826220_4479598060067331196_n

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تدمير دراجة نارية وحرق 4 أوكار تستخدمها العناصر التكفيرية، فضلاً عن اكتشاف 11 مخبأ يحتوى على كمية من مواد الإعاشة والوقود خاصة بالعناصر التكفيرية.

شاهد أيضا

18670875_1066379976826317_6308561656307950835_n

وفى سياق متزامن تم اكتشاف وتدمير 7 مزارع لنبات البانجو المخدر بمساحة تقدر بحوالى 10 أفدنة، وحرق 10 أطنان آخرى كانت معدة للتوزيع، بالإضافة إلى حرق 200 كجم من بذور نبات البانجو المخدر و50 كجم من بذور الخشخاش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

استشهاد أمين شرطة برصاص مسلحين في العريش

استشهاد أمين شرطة برصاص مسلحين في العريش

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم