بالصور: ضبط 4 تكفيريين واكتشاف 11 مخبأ في سيناء

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قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، فقد واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، وأسفرت أعمال المداهمات عن القبض على 3 تكفيريين.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تدمير دراجة نارية وحرق 4 أوكار تستخدمها العناصر التكفيرية، فضلاً عن اكتشاف 11 مخبأ يحتوى على كمية من مواد الإعاشة والوقود خاصة بالعناصر التكفيرية.

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وفى سياق متزامن تم اكتشاف وتدمير 7 مزارع لنبات البانجو المخدر بمساحة تقدر بحوالى 10 أفدنة، وحرق 10 أطنان آخرى كانت معدة للتوزيع، بالإضافة إلى حرق 200 كجم من بذور نبات البانجو المخدر و50 كجم من بذور الخشخاش.