«مستقبل وطن» يطالب الحكومة باستراتيجية للاستفادة من الأراضي المستردة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد أحمد فوزي، أمين مساعد المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، بحملة إزالة التعديات على أراض الدولة التي انطلقت خلال اليومين الماضين وحققت نجاحات مقطوعة النظير واستطاعت استرداد آلاف من الأفدنة خلال فترات قليلة للغاية.

وقال فوزي، إن تلك الحملة خير دليل عل أن الدولة لن تصمت حيال أي محاولة من شأنها النيل من حقوقها وهيبتها، بالإضافة إلى أنها تعزز من تحركات الدولة للقضاء على الفساد وخلق طفرة تنموية شاملة.

شاهد أيضا

وأضاف أن غياب المجالس المحلية وكثرة التحديات التي تواجهها الدولة خارجيًا وداخليًا منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أهم العوامل التي ساهمت في اتساع ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، مؤكدًا أن تسليط سيف القانون هو وحده الرادع لكل مخالف.

وأوضح أمين مساعد المجالس المحلية، أن الأهم من استعادة تلك الأراضي لسيطرة الدولة هو سرعة وضع استراتيجية قومية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الأراضي سواء بإدخالها لحيز الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية أو لتخصيص البعض منها لإنشاء المشروعات القومية العملاقة.