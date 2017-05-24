صقر: أبو المعاطي كان هدفه إرضاء الشارع في حديثه مع السيسي

التحرير

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قالت النائب غادة صقر، عضوة مجلس النواب عن دائرة رأس البر بدمياط، إن النائب أبو المعاطي، لم يخطئ في عرض مشاكل الناس على رئيس الجمهورية أمس، في افتتاح بعض المشروعات في المحافظة.

وأضافت صقر لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار حديث الشارع الآن، مضيفة أن بعض النواب تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة حول زيادة الأسعار ولكن لم يستجب أحد.

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وأوضحت أن النائب لم يستأذن وكان هدفه إرضاء الشارع، مشيرة إلى أن الجميع مع إرجاء ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هناك ضرورة للزيادات في الأسعار وهناك اعتبارات لا نستطيع الإفصاح عنها للرأي العام، وموازنة الدولة أصبحت غير قادرة، ولابد من دراسة الموضوع كما تحدث رئيس الجمهورية وعليه ضغوط شديدة.