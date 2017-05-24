رغم امتلاكه جهاز طاقة شمسية.. "الكهرباء" تتهمه بسرقة تيار (صور)

كتب- فتحي عمر:

"بلد معاندة نفسها.. كل حاجة وعكسها"، جملة قصيرة يصف بها المواطن حسن عبدالحفيظ ما حدث معه، حيث اتهمته مباحث الكهرباء بسرقة تيار كهربائي رغم استخدامه جهاز طاقة شمسية.

تقدّم حسن عبدالحفيظ عبدالرحيم، مقيم بقرية شطوره التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، إلى جهاز الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والأمن العام ورئاسة الجمهورية وقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، بشكوى لتعرضه لابتزاز من قبل أمين شرطة وفني تابع لشركة توزيع كهرباء طهطا طلبا منه مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي ضده، رغم أنه يستخدم جهاز للطاقة الشمسية.

قال المواطن في بلاغه إنه كان خارج منزله، يوم الأحد 14 مايو الجاري، وتلقى اتصالا هاتفيا من أحد جيرانه يخبره بسرعة العودة، لوجود أمين شرطة تابع لمباحث الكهرباء، وفني كهرباء، يشرعان في تحرير مخالفات له، ومحاضر تفيد سرقته للتيار الكهربائي، رغم عدم وجود أحد بالمنزل.

أضاف حسن، في بلاغه، أن أمين الشرطة طلب منه مبلغ مالي نظير عدم تحرير تلك المخالفات فور وصوله المنزل، وعندما رفض حرر مخالفات له وصلت قيمتها إلى 100 ألف جنيه، واتهمه فيها بسرقة التيار الكهربائي.

ووصف حسن عبدالحفيظ، المحضر المحرَر ضده بغير القانوني، لأنه غير مطابق لمواصفات منزله التي ذُكرت في المحضر، مطالبا في بلاغاته بإرسال مهندس متخصص للفحص والتأكد من سلامة توصيلاته واستخدامه لجهاز طاقة الشمسية في منزله مكوّن من 4 طوابق، وعدم وجود الأجهزة التي ذُكرت في المخالفات المحررة ضده.