بالصور.. تفحم 4 أتوبيسات تابعة لمدارس خاصة بمنطقة السيدة زينب

كتب – فتحي عمر:

اندلع حريق هائل منذ قليل بجراج مدارس منارة الإسلام الخاصة بمنطقة السيدة زينب، نتج عنه تفحم 4 أتوبيسات خاصة، دون إصابات، ونجح رجال الإطفاء في منع خطر امتداد النيران إلى مبني المدرسة الرئيسي- بحسب نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وقال اللواء علاء عبدالظاهر، نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إن بلاغ ورد من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بجراج مبنى مدارس المنار الخاصة، بمنطقة السيدة زينب، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد النيران.

وأوضح عبدالظاهر، في تصريحات لمصراوي، أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب إلى المبنى الرئيسي للمدرسة.

وأشار المسؤول الأمني، إلى عدم معرفة سبب الحريق حتى الآن مؤكدًا عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق.