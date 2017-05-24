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الأمم المتحدة: العنف في الكونغو يعرض 400 ألف طفل لسوء التغذية

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الأمم المتحدة: العنف في الكونغو يعرض 400 ألف طفل لسوء التغذية الأمم المتحدة: العنف في الكونغو يعرض 400 ألف طفل لسوء التغذية

مصراوي Masrawy

العنف في الكونغو

جوهانسبرج - (د ب أ):

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الأربعاء، من أن العنف الدائر في منطقة كاساي بوسط الكونغو يعرض نحو 400 ألف طفل لخطر سوء التغذية الحاد.

وقالت المنظمة في بيانها إن عدم توافر الأمن بسبب القتال بين الميلشيات والقوات الأمنية عرقل من النشاط الزراعي، وأدى لتناقص إمدادات الغذاء. من ناحية أخرى، أجبر النزوح الأسر على العيش في ظروف صحية غير ملائمة.

وأضافت المنظمة أن البنية التحتية الرئيسية لقطاع الصحة في خمسة أقاليم بمنطقة كاساي لم تعد تعمل بسبب الصراع.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا ماري بيير بويرير "الأطفال من بين الفئات الأكثر تضررا في البلاد، والأن يواجهون أزمة إذا لم يتم استعادة الخدمات الرئيسية سريعا".

ويذكر أن القوات الأمنية في كاساي تقاتل ميلشيا كاموينا نسابو، التي تسعى لاستئصال تواجد المركزية في المنطقة.

وتشير إحصاءات الشرطة والأمم المتحدة إلى أن نحو ألف من المسلحين وأفراد الأمن والمدنيين قتلوا في الصراع. كما نزح ما يقرب من 3ر1 مليون شخص.

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مصراوي Masrawy

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