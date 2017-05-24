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منظمة إغاثة: ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل ليبيا إلى 34 قتيلا

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منظمة إغاثة: ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل ليبيا إلى 34 قتيلا منظمة إغاثة: ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل ليبيا إلى 34 قتيلا

مصراوي Masrawy

الهجرة الغير الشرعية

روما - (د ب أ):

أعلنت منظمة " ام او ايه اس" غير الحكومية في مالطا اليوم الأربعاء أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم إثر غرق قارب مهاجرين بوسط البحر المتوسط ارتفع إلى 34 قتيلا.

وقال مؤسس المنظمة كريس كاترامبون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "عدد الضحايا بلغ حاليا 34، معظمهم من الرضع".

ويشار إلى أن منظمة "ام او ايه اس" أحد المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إغاثة قبالة ساحل ليبيا.

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