محافظ الوادي الجديد يبحث تطوير خدمات المواطنين وربط المراكز إلكترونيًّا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بحث محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برئاسة اللواء محمد عزى، المشرف على مشروعات المحليات، آليات تطوير خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة الخمسة، ورفع كفاءة أداء الإدارات الرئيسية، التي تتعامل مع المواطنين على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بمدينة الخارجة، لمناقشة سبل إرساء أسس الحكومة الإلكترونية وتحسين أسلوب الرقابة، وتوفير قواعد البيانات لتحويل المجتمع الواحاتى، من مجتمع ورقي إلى مجتمع إلكتروني، إسهامًا في تأمين الوثائق، والحفاظ عليها، وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ، بضرورة تطبق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.

كما وجه الزملوط، بضرورة ربط جميع الإدارات ذات الصلة للتيسير على المواطنين مثل: الطيران المدني، والصحة، والتعليم والقوى العاملة، والربط بين الإدارات المختلفة بالمراكز الإدارية، لاستخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار، لمتابعة أداء العاملين وسير العمل بتلك الإدارات.