إيفونا على رادار الزمالك

التحرير

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء، دخلت في مفاوضات مع وكيل المهاجم الجابوني ماليك إيفونا، لاعب الأهلي السابق، وتيانجين الصيني الحالي، لمعرفة موقف الأخير من العودة للدوري المصري والانضمام للفريض الأبيض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن وكيل إيفونا استفسر من مسؤولي الزمالك عن قدرتهم على دفع المقابل المادي للصفقة، وأكدوا له أنهم على اتم استعداد للتعاقد معه، وطلب الوكيل الانتظار حتى يعرض الأمر على اللاعب وهل لديه رغبة في التفاوض من عدمه؟.

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يذكر أن الزمالك سبق ودخل في مفاوضات مع اللاعب إلا أنه رحب بالانتقال للأهلي، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء، أكثر من 2 مليون دولا قبل أن يتم بيعه مطلع الموسم الجاري للنادي الصيني مقابل 8 ملايين دولار.