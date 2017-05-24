السادات: الأموال العامة تتخذ خطوات جادة بشأن سيارات البرلمان

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قال النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن نيابة الأموال العامة العليا استمتعت إليه أمس جيدا فيما أدلى به من أقوال بشأن سيارات البرلمان المصفحة، واطلعت على ما قدمه من مستندات بهذا الخصوص، مبديا تفاؤله بسير التحقيقات والخطوات التي تتم في هذا الشأن.

وأشار السادات، في تصريح له إلى أن النيابة تأخذ الآن خطوات جادة وقانونية في تحقيقاتها انطلاقا من مسئوليتها في الحفاظ على المال العام، ومن المؤكد أن يمتد هذا التحقيق لجميع المسئولين عن موضوع السيارات بمجلس النواب بما فيهم هيئة مكتب المجلس أعمالا بمبدأ الشفافية وحق الشعب في معرفة ما تم في شراء هذه السيارات، وما تكلفته موازنة مجلس النواب فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر.

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وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه على ضوء التحقيقات التي تجرى الآن ربما تكشف الأيام القادمة عن مفاجآت جديدة بشأن موازنة مجلس النواب ونماذج كثيرة أخرى لإهدار المال العام.