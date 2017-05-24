ضياء داوود: رد السيسي على «أبو المعاطي» فيه غلظة

التحرير

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اعتبر النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، أن رد رئيس الجمهورية على النائب أبو المعاطي مصطفى عندما طالبه بتأجيل زيادة أسعار الوقود والكهرباء حتى يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، فيه «نوع من الغلظة والشدة تجاه نائب ممثل للشعب»،

وأضاف داوود لـ«التحرير»، أن النائب كان لابد في نفس الوقت أن يلتزم ويستأذن في أخذ الكلمة وليس انتزاعها لكي يتحدث، موضحا أن تكتل "25-30" هو من اعترض من البداية على زيادة الأسعار ورفض برنامج وموازنة الحكومة داخل البرلمان، لأنه كان يتضمن تلك الزيادات، متعجبا من موقف النائب أبوالمعاطي في الاعتراض على الزيادة وكان مؤيدًا هو وغالبية النواب لبرنامج الحكومة الذي يتضمن الزيادة من الأساس.

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وأشار إلى أن أبو المعاطي، لم يخطئ وقام بنقل وجهة نظره للرئيس وما يحدث في الشارع، ومن حق البرلمان محاسبة رئيس الجمهورية، مضيفا «لكن للأسف هناك خلل في التوازن بين السلطات».

وأوضح داوود أن زيادة الأسعار ضمن شروط صندوق النقد الدولي، وإذا لم يحدث ذلك لن يكون هناك صرف لباقي الدفعات من القرض المحدد من قبل صندوق النقد، لافتا إلى أن تطبيق الحد الأدنى الذي نادى به النائب غير قابل للتطبيق لأن هناك عجزا 300 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، وإذا أمرت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع.